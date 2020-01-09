شؤون فلسطينية

عشراوي: نؤكد على الدور الحيوي لوكالة (أونروا) في تقديم الخدمات للاجئين

عشراوي: نؤكد على الدور الحيوي لوكالة (أونروا) في تقديم الخدمات للاجئين
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
  أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي على أهمية الدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وأثنت على جهودها الإغاثية والإنسانية والخدماتية والتنموية التي تقدمها لأكثر من 5.3 مليون لآجيء مقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان.

جاء ذلك خلال لقائها، اليوم الخميس، القائم بأعمال المفوض العام لوكالة (أونروا) كريستيان سوندرز يرافقه مديرة شؤون الوكالة في الضفة الغربية جوين لويس ومستشار الشؤون السياسية والمحلية كاظم ابو خلف في مقر منظمة التحرير الفلسطينية برام الله، حيث تمت مناقشة التحديات الكبيرة التي تواجه الوكالة جراء العجز المالي الذي تعاني منه نتيجة قيام الولايات المتحدة بتسييس المساعدات الإنسانية ووقف تمويلها بشكل كامل إضافة الى سياسات دولة الاحتلال تجاهها.

وأكدت عشراوي على أهمية تجديد المجتمع الدولي لولاية الوكالة لـ 3 سنوات قادمة مشيرة إلى أن هذا الدعم الدولي الساحق يمثل انتصارا كبيرا للعدالة وللقانون الدولي وللاجئين الفلسطينيين ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين باعتبارها العنوان السياسي الشاهد على جريمة الاقتلاع والتشريد وجهة المسؤولية عن اللاجئ الفلسطيني منذ سبعة عقود.

ولفتت عشراوي الى ممارسات دولة الاحتلال التي تستهدف الوكالة وقالت:" أن السياسات الكارثية التي تنتهجها دولة الاحتلال تجاه الوكالة وخصوصا في القدس المحتلة والتي كان آخرها قرار بلدية الاحتلال إنشاء مجمع مدارس تابعة لوزارة المعارف الإسرائيلية بديلا عن مدارس (أونروا)  يهدف الى إنهاء عمل الوكالة في العاصمة المحتلة وفرض وقائع جديدة على الأرض ويشكل ايضا استهدافا للعملية التعليمية و للاجئين الفلسطينيين".

كما شددت على التزام منظمة التحرير الفلسطينية بالعمل مع (أونروا) ودعمها لضمان استقرارها وديمومتها وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (4)، الى حين إيجاد حل عادل لقضية لاجئي فلسطين، بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ،وأشادت بالدور الفاعل الذي تقوم به دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة وعلى رأسها عضو اللجنة التنفيذية د. أحمد ابو هولي ولفتت الى عملها الدائم على متابعة شؤون اللاجئين وتواصلها وتعاونها مع الوكالة وتقديمها للتقارير المختلفة للجنة التنفيذية بشكل مستمر.

وأعرب الطرفان نهاية اللقاء عن شكرهما وتقديرهما للدول المانحة، على مساهماتها المالية والتزامها ومساعدتها في سد العجز الناجم عن قرار الولايات المتحدة وقف تمويلها للوكالة، وشددا على أهمية أن تفي باقي الدول بالتزاماتها والعمل على توفير شبكة الأمان والاستقرار المالي "للاونروا". كما وأكدا على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الوكالة والقيادة الفلسطينية واستمرار المشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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