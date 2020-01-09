الاقتصاد: لا يوجد أزمة غاز بغزة وسنحاسب المحتكرين

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نفت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، وجود أزمة غاز، كما يُروج البعض، مؤكدة أنه سيتم محاسبة المحتكرين وفق المقتضى القانوني.



وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الفتاح موسى: إن كافة محطات التعبئة يوجد بها غاز، وجرى البيع بنفس السعر المُعلن، موضحا أن "طواقم الوزارة اطلعت على عمل المحطات وتتابع حركة السوق بدقة، وستحاسب كل من يبيع بأغلى من مبلغ 54 شيكلًا، للمستهلك كما حددت هيئة البترول"، بحسب ما نقلت وكالة (الرأي).



وأشار موسى إلى أنهم على استعداد تمام للتعامل مع أي شكوى يتقدم بها المواطنون حول محطة تتدعي عدم وجود غاز لديها أو تبيع بسعر مرتفع بهدف الاحتكار.



وطالب المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات بشأن سلعة الغاز، والتعبئة وفق حاجتهم فقط، وليس بكميات كبيرة، مؤكداً أنهم بالمرصاد لكل من يتجرأ على مخالفة القانون.