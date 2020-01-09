شاهد.. قيادي بحماس: قاسم سليماني زار قطاع غزة أكثر من مرة

رام الله - دنيا الوطنأكد ممثل حركة (حماس) في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن قائد (فيلق القدس) قاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة، زار قطاع غزة أكثر من مرة.وقال عبد الهادي في مقطع فيديو قصير، خلال مؤتمر صحفي: إن "سليماني ذهب إلى غزة أكثر من مرة، وكان مساهمًا ومشاركًا في الخطة الدفاعية التي تم التخطيط لها، ورسمها خلال الفترة الماضية"، موضحًا أن "هذا الأمر ليس سراً"،وأضاف، أن فكرة الأنفاق، كانت من عماد مغنية، وقاسم سليماني، وهما أشرفا على المشروع بنفسيهما.