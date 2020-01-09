الاحتلال يُفكك بركسًا قرب رأس كركر غرب رام الله

رام الله - دنيا الوطنفككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بركساً على الشارع الرئيسي، المحاذي لمدخل قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله، واستولت على معداته.وقال رئيس مجلس محلي رأس كركر، راضي أبو فخيذة: إن قوات الاحتلال، اقتحمت المنطقة المذكورة، وفككت بركساً تبلغ مساحة نحو 30 متراً مربعاً، يعود للمواطن عماد غانم من قرية كفر نعمة في محافظة رام الله، بحجة عدم الترخيص، وفق ما نقلت وكالة (وفا).