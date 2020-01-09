نظمي مهنا: معبر الكرامة يعمل السبت المقبل 24 ساعة متواصلة أمام القادمين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود، نظمي مهنا، إنه سيتم تمديد ساعات العمل في (معبر الكرامة) أمام حركة المعتمرين القادمين إلى أرض الوطن يوم السبت الموافق 11/1/2020، لمدة 24 ساعة متواصلة.
واضاف مهنا، في بيان وصل "دنيا الوطن"، أن المعبر سيعمل يوم السبت من الساعة 7:30 صباحاً، حتى الساعة 12:00 ظهراً أمام حركة المغادرين، في حين سيستمر العمل لمدة 24 ساعة أمام حركة القادمين، وذلك لتسهيل مرور المعتمرين، والقادمين العائدين إلى أرض الوطن.
وقال: ستعمل كافة الطواقم الأمنية والمدنية العاملة على المعبر، على تسهيل مرور المسافرين، وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.
أعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود، نظمي مهنا، إنه سيتم تمديد ساعات العمل في (معبر الكرامة) أمام حركة المعتمرين القادمين إلى أرض الوطن يوم السبت الموافق 11/1/2020، لمدة 24 ساعة متواصلة.
واضاف مهنا، في بيان وصل "دنيا الوطن"، أن المعبر سيعمل يوم السبت من الساعة 7:30 صباحاً، حتى الساعة 12:00 ظهراً أمام حركة المغادرين، في حين سيستمر العمل لمدة 24 ساعة أمام حركة القادمين، وذلك لتسهيل مرور المعتمرين، والقادمين العائدين إلى أرض الوطن.
وقال: ستعمل كافة الطواقم الأمنية والمدنية العاملة على المعبر، على تسهيل مرور المسافرين، وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.
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