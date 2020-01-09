شؤون فلسطينية

نظمي مهنا: معبر الكرامة يعمل السبت المقبل 24 ساعة متواصلة أمام القادمين

نظمي مهنا: معبر الكرامة يعمل السبت المقبل 24 ساعة متواصلة أمام القادمين
معبر الكرامة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود، نظمي مهنا، إنه سيتم تمديد ساعات العمل في (معبر الكرامة) أمام حركة المعتمرين القادمين إلى أرض الوطن يوم السبت الموافق 11/1/2020، لمدة 24 ساعة متواصلة.

واضاف مهنا، في بيان وصل "دنيا الوطن"، أن المعبر سيعمل يوم السبت من الساعة 7:30 صباحاً، حتى الساعة 12:00 ظهراً أمام حركة المغادرين، في حين سيستمر العمل لمدة 24 ساعة أمام حركة القادمين، وذلك لتسهيل مرور المعتمرين، والقادمين العائدين إلى أرض الوطن.

وقال: ستعمل كافة الطواقم الأمنية والمدنية العاملة على المعبر، على تسهيل مرور المسافرين، وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.

أخبار ذات صلة

شاهد.. قيادي بحماس: قاسم سليماني زار قطاع غزة أكثر من مرة

شاهد.. قيادي بحماس: قاسم سليماني زار قطاع غزة أكثر من مرة

الاحتلال يُفكك بركسًا قرب رأس كركر غرب رام الله

الاحتلال يُفكك بركسًا قرب رأس كركر غرب رام الله

أبو مويس يُناقش مع سفير سنغافورة مجموعة خطوات لدعم التعليم العالي

أبو مويس يُناقش مع سفير سنغافورة مجموعة خطوات لدعم التعليم العالي

الاتحاد العام للكتّاب والأدباء ينعى الأديب الكبير رسمي أبو علي

الاتحاد العام للكتّاب والأدباء ينعى الأديب الكبير رسمي أبو علي

عشراوي تطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء شروط التمويل الجديدة

عشراوي تطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء شروط التمويل الجديدة

الديمقراطية: تصريحات بينيت حول المنطقة (ج) ازدراء للشرعية الدولية

الديمقراطية: تصريحات بينيت حول المنطقة (ج) ازدراء للشرعية الدولية

رئيس جامعة النجاح الوطنية يلتقي وفداً من منظمة الأغذية والزراعة العالمية

رئيس جامعة النجاح الوطنية يلتقي وفداً من منظمة الأغذية والزراعة العالمية

شاهد: ماذا عَلّقَ المواطنون على قضية زواج الأقارب؟

شاهد: ماذا عَلّقَ المواطنون على قضية زواج الأقارب؟

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُفكك بركسًا قرب رأس كركر غرب رام الله

الاحتلال يُفكك بركسًا قرب رأس كركر غرب رام الله

نظمي مهنا: معبر الكرامة يعمل السبت المقبل 24 ساعة متواصلة أمام القادمين

نظمي مهنا: معبر الكرامة يعمل السبت المقبل 24 ساعة متواصلة أمام القادمين

أبو مويس يُناقش مع سفير سنغافورة مجموعة خطوات لدعم التعليم العالي

أبو مويس يُناقش مع سفير سنغافورة مجموعة خطوات لدعم التعليم العالي

الاتحاد العام للكتّاب والأدباء ينعى الأديب الكبير رسمي أبو علي

الاتحاد العام للكتّاب والأدباء ينعى الأديب الكبير رسمي أبو علي

عشراوي تطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء شروط التمويل الجديدة

عشراوي تطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء شروط التمويل الجديدة

الديمقراطية: تصريحات بينيت حول المنطقة (ج) ازدراء للشرعية الدولية

الديمقراطية: تصريحات بينيت حول المنطقة (ج) ازدراء للشرعية الدولية

رئيس جامعة النجاح الوطنية يلتقي وفداً من منظمة الأغذية والزراعة العالمية

رئيس جامعة النجاح الوطنية يلتقي وفداً من منظمة الأغذية والزراعة العالمية

شاهد: ماذا عَلّقَ المواطنون على قضية زواج الأقارب؟

شاهد: ماذا عَلّقَ المواطنون على قضية زواج الأقارب؟

منوعات

شاعر سعودي يثير الجدل بسؤاله عن (انقضاء عدة) الفنانة أصالة

شاعر سعودي يثير الجدل بسؤاله عن (انقضاء عدة) الفنانة أصالة

فيديو مثير يؤكد تورط دنيا بطمة في حساب (حمزة مون بيبي)

فيديو مثير يؤكد تورط دنيا بطمة في حساب (حمزة مون بيبي)

صورة نادرة لأم كلثوم... هكذا بدا وجهها من دون نظاراتها السوداء

صورة نادرة لأم كلثوم... هكذا بدا وجهها من دون نظاراتها السوداء

شاهد: سمية الخشاب: انحرفت لأول مرة.. ماذا فعلت؟

شاهد: سمية الخشاب: انحرفت لأول مرة.. ماذا فعلت؟

بعد غياب ثلاثين عاماً.. الفنانة المعتزلة نسرين تعود شاهدوا كيف أصبح شكلها!

بعد غياب ثلاثين عاماً.. الفنانة المعتزلة نسرين تعود شاهدوا كيف أصبح شكلها!

تامر حبيب يكشف سر علاقته بيسرا

تامر حبيب يكشف سر علاقته بيسرا

شاهد: سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها مع فرسانها الأربعة

شاهد: سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها مع فرسانها الأربعة

شاهد: حريق يودي بحياة والد الفنان إيهاب توفيق

شاهد: حريق يودي بحياة والد الفنان إيهاب توفيق

شاهد: فيفي عبده في جلسة سلطنة في الكويت

شاهد: فيفي عبده في جلسة سلطنة في الكويت

نانسي عجرم توجه رسالة لأهل لص قتله زوجها... ونشر فيديو جديد للواقعة

نانسي عجرم توجه رسالة لأهل لص قتله زوجها... ونشر فيديو جديد للواقعة

عربي

وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان يصدرون بيانا حول تحرك تركيا بليبيا والمتوسط

وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان يصدرون بيانا حول تحرك تركيا بليبيا والمتوسط

شاهد: قيس سعيّد: حان الوقت لتعديل الدستور التونسي

شاهد: قيس سعيّد: حان الوقت لتعديل الدستور التونسي

الأردن: ضبط سائق يُدخن الأرجيلة خلال القيادة على الطريق الصحراوي

الأردن: ضبط سائق يُدخن الأرجيلة خلال القيادة على الطريق الصحراوي

بغداد تنفي سحب شركة صينية لموظفيها من حقل &#34;غرب القرنة-1&#34;

بغداد تنفي سحب شركة صينية لموظفيها من حقل "غرب القرنة-1"