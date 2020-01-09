نظمي مهنا: معبر الكرامة يعمل السبت المقبل 24 ساعة متواصلة أمام القادمين

معبر الكرامة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود، نظمي مهنا، إنه سيتم تمديد ساعات العمل في (معبر الكرامة) أمام حركة المعتمرين القادمين إلى أرض الوطن يوم السبت الموافق 11/1/2020، لمدة 24 ساعة متواصلة.



واضاف مهنا، في بيان وصل "دنيا الوطن"، أن المعبر سيعمل يوم السبت من الساعة 7:30 صباحاً، حتى الساعة 12:00 ظهراً أمام حركة المغادرين، في حين سيستمر العمل لمدة 24 ساعة أمام حركة القادمين، وذلك لتسهيل مرور المعتمرين، والقادمين العائدين إلى أرض الوطن.



وقال: ستعمل كافة الطواقم الأمنية والمدنية العاملة على المعبر، على تسهيل مرور المسافرين، وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.