أبو مويس يُناقش مع سفير سنغافورة مجموعة خطوات لدعم التعليم العالي

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رام الله - دنيا الوطن

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أ.د. محمود أبو مويس، مع سفير سنغافورة غير المقيم لدى فلسطين، هوازي دايبي، الخطوط العريضة لمجالات التعاون، فيما يتعلق بقطاع التعليم العالي بين الجانبين السنغافوري والفلسطيني.



وتناول اللقاء، الذي جرى، اليوم في رام الله، تدريب وبناء قدرات المدربين والمهندسين والمختصين في قطاع التعليم المهني والتقني، والاستفادة من الخبرات السنغافورية العريقة في هذا المجال، وتم الاتفاق على مباشرة الإجراءات والخطط اللازمة لإعداد برنامج تدريبي بهذا الخصوص.



وتم التطرق لنتائج لقاء السفير دايبي، مع رئيس الوزراء محمد اشتية، وأهمية دعم جامعة التدريب المهني والتقني، والتي تعمل الحكومة على إنشائها؛ لخفض نسبة البطالة بين خريجي الجامعات ودعم عملية التنمية المستدامة.