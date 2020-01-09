شاهد: قيس سعيّد: حان الوقت لتعديل الدستور التونسي

رام الله - دنيا الوطندعا الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إلى تعديل الدستور والقانون الانتخابي في البلاد، معتبراً أنهما سبب الأزمة الاقتصادي والاجتماعية المستمرة، منذ سقوط نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي.وقال سعيد، خلال زيارته لمدينة القصرين، غرب البلاد: إن الدستور الحقيقي، هو الشعارات التي خطّها الشباب التونسي على الجدران، خلال الثورة التونسية، محملاً الدستور والقانون الانتخابي، مسؤولية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد، وفق (المنبر التونسي).وأضاف "للأسف، القانون الانتخابي، الذي تم وضعه عام 2011 هو الذي أدى إلى هذا الوضع، كما أن بعض الخيارات في نص الدستور التونسي، أدت إلى نوع من تحلل الدولة التونسية، حان الوقت لمراجعة كل هذا، لأن المهمشين، يجب أن يكونوا قادرين على المشاركة في صنع القرار في البلاد".