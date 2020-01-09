شؤون فلسطينية

الديمقراطية: تصريحات بينيت حول المنطقة (ج) ازدراء للشرعية الدولية

الديمقراطية: تصريحات بينيت حول المنطقة (ج) ازدراء للشرعية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، في أن المنطقة (ج) من الضفة الفلسطينية المحتلة، هي جزء من إسرائيل، بأنها رسالة إلى كل من يعنيه الأمر، أن الرهان على استئناف المفاوضات مع دولة الاحتلال، والرهان على أن المفاوضات هي الخيار الوحيد، باتت رهانات فاشلة بشكل تام، وأن دولة الاحتلال لم تعد تقيم وزناً إلا لمشاريعها الاستيطانية الكولونيالية، وتتجاهل تماماً، حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة، كما تتجاهل وتزدري قرارات الشرعية الدولية، وتستند إلى تأييد غير محدود من الولايات المتحدة في تحدي محكمة الجنايات الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، والمواقف الأوروبية والعالمية، الداعية إلى وقف الاستيطان.

وأضافت الجبهة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس، أن حكومة دولة الاحتلال تعمل على رفع سقف التحدي، يوماً بعد يوم، في الوقت الذي ما زال فيه الموقف الرسمي الفلسطيني، يراوح مكانه، في رهانات أثبتت الوقائع والتجارب فشلها وإنسداد الأفق أمامها.

ودعت الجبهة إلى استراتيجية وطنية موحدة، تقود إلى الخروج من اتفاق أوسلو، والتحرر من قيوده، وطيّ صفحة المفاوضات الثنائية، والذهاب في قرار وطني موحّد، نحو المقاومة الشعبية بكل الوسائل، على طريق التحول إلى انتفاضة شاملة وعصيان وطني، يعلن حرب الاستقلال ضد الاحتلال والاستيطان.

وختمت الجبهة، لقد وفرت قرارات المجلس الوطني والمركزي، بيد الحالة الوطنية الفلسطينية، عناصر وأوراق قوة، من شأنها إذا ما جرى تفعيلها أن تقلب الموازين، وأن تعيد رسم المعادلات، بما يخدم المصلحة الوطنية لشعبنا، وخلاصه من الاحتلال، والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة، بالعودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة. 

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