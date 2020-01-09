رئيس جامعة النجاح الوطنية يلتقي وفداً من منظمة الأغذية والزراعة العالمية

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

التقى الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، رئيس الجامعة، وفداً من منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو)، برئاسة الدكتور عزام صالح عيسة، مدير البرامج في المنظمة، والذي تحدث عن البرامج التنموية، التي تقدمها المنظمة في مختلف بلدان العالم بشكل عام، وفلسطين بشكل خاص، وذلك لتعزيز الأمن الغذائي والزراعة العصرية، والاستثمار في التدريب في الزراعة؛ لمكافحة الفقر والبطالة.



من جهته، قدّم النتشة، شرحاً لضيفه حول دور الجامعة في مجال التنمية المستدامة، وتحديداً في مجال الزراعة والتنمية البشرية وتأهيل الكادر البشري، مؤكداً على اهتمام الجامعة بالتعاون والشراكة مع مختلف المنظمات الدولية، الهادفة لتقديم المساعدة والخبرات في تنمية الكفاءات الفلسطينية في المجال الزراعي.