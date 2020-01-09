الأردن: ضبط سائق يُدخن الأرجيلة خلال القيادة على الطريق الصحراوي









رام الله - دنيا الوطنضبطت إدارة الدوريات الخارجية، الخميس، سائقاً، يدخن الأرجيلة أثناء القيادة، في منطقة الحسا بمحافظة الطفيلة، على الطريق الصحراوي، بالأردن.وقالت صفحة الدوريات الخارجية، عبر موقع (فيسبوك): إن "العاملين بفرع دوريات الحسا، ضبطوا شخصاً يقود مركبته بسرعة (95) كم/ بالساعة، داخل تحويلة الحسا باتجاه عمان، علماً بأن السرعة المقررة داخل التحويلة هي: (60) كم/ بالساعة"، وفق ما نقلته (الوكيل) الأردنية.وأوضحت، "تبين أيضاً أنه يقوم بتدخين 'الأرجيلة' أثناء قيادته المركبة على الطريق العام، معرضاً نفسه ومستخدمي الطريق للخطر".وبيّنت، "أنه تم تحرير مخالفة بحق سائق المركبة؛ لعدم التزامه بقانون السير، وإجراء المقتضى القانوني بحقه".ودعت الدوريات الخارجية، السائقين إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية، أثناء القيادة؛ لتفادي وقوع الحوادث لا قدر الله.