دولي

شاهد: CNN تكشف كيف علمت الاستخبارات الأمريكية مبكراً بالهجوم الصاروخي الإيراني

شاهد: CNN تكشف كيف علمت الاستخبارات الأمريكية مبكراً بالهجوم الصاروخي الإيراني
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف مصدر أمريكي مسؤول، في تصريحات لـ (CNN)، كيف علمت الولايات المتحدة مبكراً بالهجوم الصاروخي، الذي أطلقته إيران، فجر الأربعاء، على قاعدتين عسكريتين، تضمان قوات أمريكية في العراق، مما ساعد أمريكا في تحذير قواتها للجوء إلى مكان آمن.

وقال المصدر المطلع مباشرة على المعلومات المرتبطة بالهجوم، إن "الجيش والمخابرات الأمريكية، كان لديهم تحذير مبكر بواسطة التكنولوجيا المتقدمة، من أن إيران أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى"، نحو قاعدتي (عين الأسد وأربيل).

وأوضح المصدر، أن "الأقمار الصناعية التابعة للاستخبارات الأمريكية، التقطت الإشارات الأولى لبصمة حرارية مع إطلاق الصواريخ، ثم بدأ محللو الاستخبارات سريعاً في استخدام تلك المعلومات للبدء في تحديد نوع الصاروخ، الذي تم إطلاقه ووقت تحليقه ومداه ومساره المحتمل".

وأضاف المصدر، أنه "باستخدام هذه الحسابات المبكرة، قدرت الولايات المتحدة، أن الأهداف المحتملة هي قاعدة عين الأسد وأربيل، وتمكنت من تحذير القوات الأمريكية للوصول إلى مواقع آمنة". 

وتابع بالقول: إن "الأقمار الصناعية الأمريكية، كانت ترصد مواقع الصواريخ الباليستية داخل إيران لعدة أيام، ورصدت علامات على تزويد صواريخ بالوقود السائل، مما أدى أيضاً إلى تحذير من إطلاقات محتملة قادمة".

كما كشف المصدر، أن طائرة تجسس أمريكية، خارج المجال الجوي الإيراني، قدمت أيضاً معلومات استخباراتية إلكترونية، تم جمعها من داخل إيران، بما في ذلك اتصالات تم اعتراضها، وقال إن "كل هذه المعلومات التي أدت إلى القدرة على تحذير القوات الأمريكية، كانت منفصلة عن التحذير، الذي قدمته الحكومة العراقية للولايات المتحدة"، على حد تعبيره.

 

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