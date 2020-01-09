الأوقاف بغزة: بدأنا بتنفيذ ثلاثة مشاريع استثمارية ستوفر نحو 200 فرصة عمل

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، أنها بدأت بتنفيذ ثلاثة مشاريع استثمارية في مدينة غزة، ستوفر نحو 200 فرصة عمل دائمة في المجالين الزراعي والتجاري.



وقال مدير عام مؤسسة تنمية أموال الوقف بالأوقاف، علام غباين، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس: "بدأنا بتنفيذ ثلاثة مشاريع استثمارية في مدينة غزة، اثنان منها بالشراكة مع مستثمرين بنظام (BOT)، (الإنشاء، والإدارة والتحويل)".



وتابع: "أما المشروع الثالث، فجاري تجهيز وثائق العطاء من مقبل المكتب الهندسي؛ لتنفيذه خلال العام الحالي بالاستثمار المباشر من قبل الوزارة".



ونوه مدير عام المؤسسة، إلى أنه حسب الخطة الموضوعة ستوفر المشاريع الثلاثة زيادة في إيرادات الوزارة بنسبة 30% سنويًا، مؤكدًا أن الوزارة بالفعل بدأت بتحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 10% من مشروع واحد، خلال نهاية العام الماضي 2019م.



وأشار إلى أن هذه النسبة، ستزيد كما هو مخطط إلى 30% خلال العام الحالي 2020م، وستوفر ما يزيد عن 200 فرصة عمل دائمة في المجالين الزراعي والتجاري من المشاريع الثلاثة.