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بغداد تنفي سحب شركة صينية لموظفيها من حقل "غرب القرنة-1"

بغداد تنفي سحب شركة صينية لموظفيها من حقل "غرب القرنة-1"
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة النفط العراقية، سحب شركة (سي إن بي سي) الصينية، لموظفيها من حقل "غرب القرنة-1" النفطي، الذي تديره "إكسون موبيل" الأمريكية بسبب التوترات في المنطقة.

وجاء ذلك، بحسب بيان صدر اليوم الخميس عن الوزارة العراقية، وفقاً لما نقلته "الوكالة العراقية الرسمية".

ويأتي ذلك، بعد مواجهة بين طهران وواشنطن، حيث اغتالت الأخيرة بغارة جوية نفذتها الجمعة الماضي، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، لترد إيران أمس بقصف قاعدتين في العراق، يوجد فيهما جنود أمريكيون.

يذكر، أن حقل "غرب القرنة-1"، الذي تتولى تطويره "إكسون موبيل" ينتج نحو 480 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

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