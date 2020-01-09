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القائد الجديد لفيلق القدس: طهران ستواصل السير على نهج سليماني

القائد الجديد لفيلق القدس: طهران ستواصل السير على نهج سليماني
البريجادير جنرال إسماعيل قاآني
رام الله - دنيا الوطن
قال القائد الجديد لفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، البريجادير جنرال إسماعيل قاآني: إنه سيواصل السير على النهج الذي حدده سلفه قاسم سليماني، الذي قُتل في ضربة جوية بطائرة مسيرة أمريكية الأسبوع الماضي.

وقال قاآني وفق (رويترز): "سنواصل على هذا الطريق المنير بقوة" مشيراً إلى أن الهجوم الصاروخي، الذي نفذته إيران على أهداف أمريكية في العراق يوم الأربعاء، سيؤدي في نهاية المطاف إلى طرد الولايات المتحدة من المنطقة.


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