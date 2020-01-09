طالع آخر تحديث للمنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

قال الراصد الجوي، ليث العلامي: إن هطولات الأمطار تشتد في شمال ووسط الضفة، بعد انقطاعات كبيرة، وذلك خلال الساعات المقبلة، وساعات المساء، فيما تتراجع حدتها عن جنوب الضفة وشمال النقب ووسط وجنوب قطاع غزة.



وأكد العلامي، عبر حسابه بموقع (فيسبوك) أنه في ساعات الليل والليل المتأخرة، تزداد شمولية الأمطار مرة أخرى للمناطق الجنوبية، ومن المتوقع اشتداد حدة الأمطار، وقد تتركز بعد منتصف الليل في وسط وجنوب البلاد.



وأوضح العلامي، أن الأجواء الأشد برودة، ستكون فجر وصباح الجمعة، حيث تهطل الأمطار على مناطق مختلفة، تكون غزيرة خاصة في ساعات الصباح، ومن المحتمل أن تكون الهطولات مطرية وبردية مخلوطة فوق أعالي القمم.



وحذر الراصد الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة والأودية والأغوار والسواحل.