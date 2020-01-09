شؤون فلسطينية

الزعنون: تصريحات فريدمان امتداد لسياسة ترامب العدوانية

الزعنون: تصريحات فريدمان امتداد لسياسة ترامب العدوانية
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون: إن تصريحات سفير إدارة ترامب ديفيد فريدمان لدى حكومة المستوطنين، حول ما يسمى (صفقة القرن)، امتداد لسياسة هذه الإدارة العدوانية، وفريقها المتصهين، تجاه حقوق شعبنا.

وأكد الزعنون في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن كل ما فعلته وتفعله الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لن يغيّر من المكانة القانونية والتاريخية لحق شعبنا الأزلي في أرضه، وتقرير مصيره عليها، وعودته إليها، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، بعاصمتها مدينة القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأضاف: أن السلام والأمن في المنطقة، لن يتحققا طالما بقيت هذه الإدارة شريكاً للاحتلال الإسرائيلي في سياساته وإجراءاته الاستيطانية، وجرائمه ضد شعبنا، وأرضه ومقدساته، وهي جرائم تنتظر محاسبتهم عليها في المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر، أن تصريحات فريدمان، حول الانتقال إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية كمرحلة تالية من المشروع الإسرائيلي الأميركي لتصفية القضية الفلسطينية، جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو، ووزير جيشه نفتالي بينيت في مدينة القدس المحتلة.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: تصريحات بينيت حول المنطقة (ج) ازدراء للشرعية الدولية

الديمقراطية: تصريحات بينيت حول المنطقة (ج) ازدراء للشرعية الدولية

شاهد: ماذا عَلّقَ المواطنون على قضية زواج الأقارب؟

شاهد: ماذا عَلّقَ المواطنون على قضية زواج الأقارب؟

الحكومة الفلسطينية تُعلن انتهاء أزمة جامعة بيرزيت

الحكومة الفلسطينية تُعلن انتهاء أزمة جامعة بيرزيت

الأوقاف بغزة: بدأنا بتنفيذ ثلاثة مشاريع استثمارية ستوفر نحو 200 فرصة عمل

الأوقاف بغزة: بدأنا بتنفيذ ثلاثة مشاريع استثمارية ستوفر نحو 200 فرصة عمل

الجبهة الديمقراطية تدعو للرد على مواقف فريدمان بخطوات عملية وميدانية

الجبهة الديمقراطية تدعو للرد على مواقف فريدمان بخطوات عملية وميدانية

طالع آخر تحديث للمنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين

طالع آخر تحديث للمنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين

وفاة شاب من الضفة تعرّض للطعن أمس في تل أبيب

وفاة شاب من الضفة تعرّض للطعن أمس في تل أبيب

انطلاق أعمال اللجنة الاقتصادية الفلسطينية التركية المشتركة

انطلاق أعمال اللجنة الاقتصادية الفلسطينية التركية المشتركة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: تصريحات بينيت حول المنطقة (ج) ازدراء للشرعية الدولية

الديمقراطية: تصريحات بينيت حول المنطقة (ج) ازدراء للشرعية الدولية

شاهد: ماذا عَلّقَ المواطنون على قضية زواج الأقارب؟

شاهد: ماذا عَلّقَ المواطنون على قضية زواج الأقارب؟

الأوقاف بغزة: بدأنا بتنفيذ ثلاثة مشاريع استثمارية ستوفر نحو 200 فرصة عمل

الأوقاف بغزة: بدأنا بتنفيذ ثلاثة مشاريع استثمارية ستوفر نحو 200 فرصة عمل

الجبهة الديمقراطية تدعو للرد على مواقف فريدمان بخطوات عملية وميدانية

الجبهة الديمقراطية تدعو للرد على مواقف فريدمان بخطوات عملية وميدانية

الزعنون: تصريحات فريدمان امتداد لسياسة ترامب العدوانية

الزعنون: تصريحات فريدمان امتداد لسياسة ترامب العدوانية

وفاة شاب من الضفة تعرّض للطعن أمس في تل أبيب

وفاة شاب من الضفة تعرّض للطعن أمس في تل أبيب

انطلاق أعمال اللجنة الاقتصادية الفلسطينية التركية المشتركة

انطلاق أعمال اللجنة الاقتصادية الفلسطينية التركية المشتركة

أسر الشهداء والجرحى والأسرى بلبنان: نقف خلف الرئيس عباس المتمسك بالثوابت الفلسطينية

أسر الشهداء والجرحى والأسرى بلبنان: نقف خلف الرئيس عباس المتمسك بالثوابت الفلسطينية

منوعات

فيديو مثير يؤكد تورط دنيا بطمة في حساب (حمزة مون بيبي)

فيديو مثير يؤكد تورط دنيا بطمة في حساب (حمزة مون بيبي)

صورة نادرة لأم كلثوم... هكذا بدا وجهها من دون نظاراتها السوداء

صورة نادرة لأم كلثوم... هكذا بدا وجهها من دون نظاراتها السوداء

شاهد: سمية الخشاب: انحرفت لأول مرة.. ماذا فعلت؟

شاهد: سمية الخشاب: انحرفت لأول مرة.. ماذا فعلت؟

بعد غياب ثلاثين عاماً.. الفنانة المعتزلة نسرين تعود شاهدوا كيف أصبح شكلها!

بعد غياب ثلاثين عاماً.. الفنانة المعتزلة نسرين تعود شاهدوا كيف أصبح شكلها!

تامر حبيب يكشف سر علاقته بيسرا

تامر حبيب يكشف سر علاقته بيسرا

شاهد: سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها مع فرسانها الأربعة

شاهد: سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها مع فرسانها الأربعة

شاهد: حريق يودي بحياة والد الفنان إيهاب توفيق

شاهد: حريق يودي بحياة والد الفنان إيهاب توفيق

شاهد: فيفي عبده في جلسة سلطنة في الكويت

شاهد: فيفي عبده في جلسة سلطنة في الكويت

نانسي عجرم توجه رسالة لأهل لص قتله زوجها... ونشر فيديو جديد للواقعة

نانسي عجرم توجه رسالة لأهل لص قتله زوجها... ونشر فيديو جديد للواقعة

هنيدي يوجه رسالة لترامب بعد هجوم إيران

هنيدي يوجه رسالة لترامب بعد هجوم إيران

عربي

الأردن: ضبط سائق يُدخن الأرجيلة خلال القيادة على الطريق الصحراوي

الأردن: ضبط سائق يُدخن الأرجيلة خلال القيادة على الطريق الصحراوي

بغداد تنفي سحب شركة صينية لموظفيها من حقل &#34;غرب القرنة-1&#34;

بغداد تنفي سحب شركة صينية لموظفيها من حقل "غرب القرنة-1"

محققون لبنانيون يستجوبون كارلوس غصن

محققون لبنانيون يستجوبون كارلوس غصن

ضبط 19 متسللاً إلى تونس قرب الحدود مع ليبيا

ضبط 19 متسللاً إلى تونس قرب الحدود مع ليبيا