محققون لبنانيون يستجوبون كارلوس غصن

غصن تحدّث في أول ظهور علني له منذ وصوله من اليابان

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

كشفت (رويترز)، أن مصدراً قضائياً قال: إن محققين لبنانيين، استجوبوا كارلوس غصن، يوم الخميس، تحت إشراف المدعي في بيروت، بعدما تم استدعاء غصن بشأن مذكرة اعتقال، صدرت بحقه من الشرطة الدولية (إنتربول) في تهم بارتكاب جرائم مالية.



وهرب غصن الرئيس السابق لشركة نيسان (65 عاماً) من اليابان إلى لبنان، الشهر الماضي، بينما كان ينتظر محاكمته بتهم عدم الكشف عن إيراداته، وخيانة الثقة، وإساءة استخدام موارد الشركة.



ولم يتسن بعد، الوصول إلى محامي غصن في بيروت للتعقيب يوم الخميس، ويجري استجواب غصن في قصر العدل في بيروت.