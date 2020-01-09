الجيش الإسرائيلي يكشف عن منظومة حديثة لاعتراض الصواريخ

الجيش الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

كشف الجيش الإسرائيلي، النقاب عن تطوير منظومة حديثة لاعتراض الصواريخ والطائرات المُسيّرة بواسطة أشعة الليزر، متوقعًا أن تحدث التكنولوجيا الجديدة تغييرًا استراتيجيًا في قدرات الدفاعات الجوية الإسرائيلية، توفر لها "دفاعاً جويًا بسرعة الضوء".



وتعمل المنظومة الجديدة، التي اعتبرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية "اختراقة جديدة في المجال التكنولوجي"، على اعتراض الهجمات الصاروخية، بما في ذلك الطائرات المُسيّرة وقذائف الهاون وصواريخ مضادة للدبابات، كما تحسّن من أداء الدفاعات الجوية لمهامها القتالية.



وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن المنظومة الجديدة لا تشكل بديلاً لمنظومة "القبة الحديدية"، بل تعمل إلى جانبها لتحسين قدرتها، وذلك نظراً لعجزها عن إصابة صواريخ وإسقاطها في الحالات التي تسود فيها أحوال جوية غائمة أو مغبرة.



وبحسب وزارة الجيش الإسرائيلية، فإن المنظومة الجديدة تمتاز بتكاليف استعمالها الرخيصة والمقدرة بدولارات معدودة لكل عملية اعتراض، وذلك مقارنة مع التكاليف الباهظة لاستخدام منظومة القبة الحديدية، والتي بلغت العام الماضي نحو مليار شيكل.



ورجحت وزارة الجيش، أن تبدأ اختبارات التشغيل الأولية للمنظومة الدفاعية الجديدة، خلال النصف الثاني من العام 2020 الجاري، على أن تصبح عملياتية في مطلع العام المقبل.