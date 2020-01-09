الانفلونزا تقتل 22 إسرائيليًا منذ بداية موسم الشتاء

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفعت أعداد الإسرائيليين، الذين لقوا مصارعهم بسبب إصابتهم بالإنفلونزا منذ بداية موسم الشتاء الحالي.



ووفقاً لقناة (كان)، فقد توفي منذ بدء موسم الشتاء الحالي 22 مريضاً، متأثرين بمضاعفات مرض الأنفلونزا.



وأوضح بيان أصدرته وزارة الصحة الإسرائيلية، أن 216 مريضاً، يخضعون للعلاج الطبي في المستشفيات الإسرائيلية، بسبب إصابتهم بالمرض.



ويبلغ هذا العدد ضعفين ونصف عدد المرضى، الذين أصيبوا بصورة خطيرة، جراء الانفلونزا العام الماضي.