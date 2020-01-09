انطلاق أعمال اللجنة الاقتصادية الفلسطينية التركية المشتركة



ويرأس اللجنة عن الجانب الفلسطيني، مدير إدارة العالمين العربي والإسلامي، بوزارة الاقتصاد الوطني، رأفت ريان، وبمشاركة سفير دولة فلسطين لدى تركيا، د. فائد مصطفى، وممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط، والزراعة، والخارجية والمغتربين، وهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وهيئة المدن الصناعية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس.



كما تبحث اللجنة العديد من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، أبرزها السماح بإدخال المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة إلى تركيا، بدون رسوم جمركية، بالإضافة إلى رفع كوتة إعفاء التمور الفلسطينية للسوق التركي من ألف طن إلى ثلاثة آلاف طن.



وتتناول المباحثات تقديم المساعدات الفنية للجانب الفلسطيني؛ لتطوير وتعزيز الصناعات الفلسطينية، وزيادة قدرتها التنافسية لدعم دخولها إلى الأسواق العالمية، بشكل عام، والسوق التركي بشكل خاص، الأمر الذي سيعكس نفسه في الدعم الفني التركي في مجالات التجارة والصناعة والمواصفات والمدن الصناعية والاستثمار والتعاون الجمركي والزراعة، حيث سيقوم الجانب التركي بتقديم خبراته ودعمه الفني لهذه القطاعات.

رام الله - دنيا الوطنانطلقت في العاصمة التركية أنقرة، أعمال اللجنة الاقتصادية الفلسطينية- التركية المشتركة؛ لبحث السبل الكفيلة بزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم وتعزيز الصادرات الفلسطينية إلى تركيا، ودعم القطاعات الإنتاجية في فلسطين، بما ينسجم مع استراتيجية الحكومة الفلسطينية "التنمية بالعناقيد".