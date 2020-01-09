شؤون فلسطينية

أسر الشهداء والجرحى والأسرى بلبنان: نقف خلف الرئيس عباس المتمسك بالثوابت الفلسطينية

أسر الشهداء والجرحى والأسرى بلبنان: نقف خلف الرئيس عباس المتمسك بالثوابت الفلسطينية
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
ثمنت أُسَر الشهداء والجرحى والأسرى في لبنان، موقف الرئيس محمود عباس، بالالتزام بدفع مخصصاتهم، على الرغم من ضغوطات الإدارة الأميركية، والإجراءات التعسّفية للاحتلال الإسرائيلي، مُؤكّدين التفافهم حوله في المعركة، التي يخوضها متمسكاً بالثوابت الفلسطينية.

وفي حديث لبرنامج (من بيروت) عبر تلفزيون فلسطين، وتزامناً مع مُناسبة "يوم الشهيد الفلسطيني"، تحدّث أمين سر حركة (فتح) - إقليم لبنان حسين فياض، وعدد من أهالي الشهداء والجرحى في مُخيّمات لبنان، وباركوا  قرار الرئيس، بتحسين مُخصّصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى في لبنان.

وتوجّهت الأسر بالتهنئة إلى السيد الرئيس في ذكرى انطلاقة حركة "فتح" والثورة الفلسطينية في عيدها الـ 55، والتي أكدت أنّ حركة "فتح" ما زالت بخير، على الرغم من المُمارسات التي قامت بها "حماس"، كما أن المشهد في غزّة يعد ثورة جديدة، أثبتت أنّ حركة "فتح" تقود الشارع الفلسطيني، وهي حامية ورائدة للمشروع الوطني، التي قدمت في سبيله قوافل الشهداء والجرحى والأسرى.

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