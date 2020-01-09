محافظ البنك الإسلامي يُعلن فتح باب التقديم للمنح الدراسية للعام 2020-2021

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مكتب محافظ البنك الإسلامي للتنمية، عن فتح باب التقديم للمنح الدراسية للعام 2020-2021 عن طريق بوابة إلكترونية جديدة.



وتشمل المنحة البرامج البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراة، وبرامج بحوث ما بعد الدكتوراة، إضافة إلى منح البنك، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية في مجال التعليم والتدريب المهني، وكذلك درجة البكالوريوس، لفائدة الدول الأعضاء الأقل نمواً في البنك.



ويمكن للمرشحين الراغبين في منح البرامج المذكورة أعلاه، تقديم طلباتهم على موقع البنك في الفترة الواقعة بين 19 كانون الثاني/ ديسمبر 2019 إلى 28 شباط/ فبراير 2020. علماً أنه لن ينظر إلا في الطلبات المقدمة عبر شبكة الإنترنت.