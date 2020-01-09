الباشا: سنعمل على تحسين نسبة رواتب موظفي غزة

من أمام بنك البريد بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وكيل وزارة المالية، بغزة، عوني الباشا، أن وزارته ستعمل على تحسين نسبة رواتب الموظفين، وفق الإمكانات المتاحة.



وقال الباشا خلال اجتماع مع نقابة الموظفين بغزة، اليوم الخميس: إن وزارته تولي اهتمامًا كبيرًا للموظفين، وتسعى للتخفيف عنهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها، وفق ما نقلت وكالة (الرأي).



واستعرض الباشا، لوفد النقابة، ما قدمته وزارته خلال الفترة الماضية، خاصة التسهيلات المقدمة للموظفين، بالاستفادة من مستحقاتهم المالية لدى الوزارة.



وكانت وزارة المالية بغزة، قالت في وقت سابق، إنه سيتم دفع رواتب الموظفين عن شهر 12/2019، يوم الاثنين الموافق 13 كانون الثاني/ يناير 2020 بنفس الآلية السابقة، ولجميع الفئات، عبر كافة فروع بنك البريد، وبنكي الإنتاج والوطني.



وأكد نقيب الموظفين بغزة، يعقوب الغندور، أن وزارة المالية، استجابت لمطلب النقابة، بتقديم موعد صرف الدفعة المالية للموظفين، نظرًا لاقتراب موعد بدء الفصل الثاني من العام الدراسي.