شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: ضغط الاحتلال بالضفة الغربية سيُولد انفجاراً بوجهه

قيادي بحماس: ضغط الاحتلال بالضفة الغربية سيُولد انفجاراً بوجهه
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة (حماس)، خالد طافش، إن السياسات والضغط الإسرائيلي الكبير على الضفة الغربية، سيولد انفجاراً في وجهه.

وعلق طافش على إعلان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، ضم المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس، قائلاً: إنها ليست المرة الأولى، التي تعلن فيها سلطات الاحتلال نيتها ضم أجزاء من الضفة، خاصة ما تسميها هي مناطق (C)، وكذلك غور الأردن والبحر الميت، وقد أعلن بنيامين نتنياهو ذلك، وكذلك إعلان الولايات المتحدة، إضافة الشرعية على ما تسمى المستوطنات في الضفة، وما شابه ذلك.

وأضاف طافش: "الاحتلال أعلن عدة مرات سابقاً ضم كل الضفة تحت سلطته، وهذه سياسية الاحتلال أمام ركوع الأنظمة العربية وتطبيعها معه، وعدم جدية السلطة الفلسطينية في مواجهة هذه السياسية الإسرائيلية التي تعني ضم أكثر من 60% من أراضي الضفة". 

وعن الآثار المباشرة للقرار الإسرائيلي على الضفة، قال إن ذلك سينعكس بمزيد من الحصار على شعبنا في مدن الضفة، وتقييد للحركة بين المدن والقرى، ومصادرة الكثير من الأراضي، خاصة الزراعية والرعوية.

وقال النائب طافش: إذا وضعوا شعبنا تحت هذا الضغط الهائل؛ فإن كثرة الضغط تولد الانفجار، وإذا انفجرت الضفة الغربية، فسوف يندم الاحتلال على سياسته.

ودعا طافش إلى استراتيجية مواجهة شعبية ورسمية لسياسة الاحتلال العدوانية.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي، قال أمس: إن "هدف إسرائيل، أن يسكن في الضفة الغربية مليون مواطن إسرائيلي خلال عقد"، وفق زعمه.

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