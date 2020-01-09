حماس: تصريحات فريدمان بشأن الضفة الغربية "وقحة"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وابنته ايفانكا والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة (حماس)، أن تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان؛ بأن الضفة الغربية، هي المستهدفة في المرحلة المقبلة بعد القدس والجولان، هي تصريحات "وقحة"، ومشاركة من الولايات المتحدة في العدوان على الشعب الفلسطيني.



وقال الناطق باسم حركة (حماس)، حازم قاسم: إن "هذه المواقف الأمريكية الهادفة إلى تصفية مكونات القضية الفلسطينية، هي استمرار للبلطجة التي تمارسها الإدارة الأمريكية في المنطقة؛ خدمة لمصالح المشروع الصهيوني".



وأضاف قاسم: "نضال شعبنا المتواصل ضد الاحتلال، واستعداده للتضحية لاسترداد أرضه، هو الذي سيحسم الوجود الصهيوني في الضفة الغربية، والقدس، وكل الأرض الفلسطينية"، وفق تعبيره.