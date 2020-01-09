شؤون فلسطينية

الخارجية: وصف نتنياهو إخلاء المستوطنات بالتطهير العرقي محاولة فاشلة لتضليل الجنائية الدولية

الخارجية: وصف نتنياهو إخلاء المستوطنات بالتطهير العرقي محاولة فاشلة لتضليل الجنائية الدولية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، بياناً صحفياً، حول تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:  
     
تحت ستار التوترات في الإقليم وفي ومحاولة لتعزيز الفرص الانتخابية لكل من نتنياهو وترامب، انضم من جديد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو لكل من المستَوطِنَين فريدمان وبينت؛ ليكرر إطلاق مواقفه التحريضية المعادية للسلام، معلناً "عدم إخلاء أية مستوطنة بإطار أي خطة سلام مستقبلية"، مستعيناً هذه المرة بتهمة التطهير العرقي الملازمة له لتضليل الرأي العام العالمي، واصفاً إخلاء أي مستوطنة بـ "فكرة التطهير العرقي"، مرحباً من جديد بإعلان بومبيو المشؤوم، حول وضع المستوطنات، ومؤكداً أن هذا الإعلان "يثبت حقيقة أننا لسنا غرباء في أرضنا". 

إن استخفاف نتنياهو وسخريته من المجتمع الدولي والقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، دفعته لوصف اقتلاع أية مستوطنة بعملية التطهير العرقي، معتمداً في ذلك على عنجهية القوة والدعم الأمريكي اللامحدود لمخططاته ومشاريعه الاستعمارية التوسعية، في أبلغ تعبير عنصري ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وتؤكد الوزارة مجدداً أن مصادرة الأرض الفلسطينية وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين، وتشريدهم هو التطهير العرقي بعينه، وأن ضخ المياه العادمة والكيماوية وإغلاق أراضي المواطني الفلسطينيين وحرمانهم من الوصول إليها لزراعتها وتخصيصها بعد سرقتها للاستيطان، وكمناطق عسكرية مغلقة هو تطهير عرقي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، كما أن الإعدامات الميدانية خارج القانون والاعتقالات بالجملة وحرمان الفلسطينيين من الحركة والتنقل والوصول إلى دور العبادة والمراكز التعليمية هي أيضاً شكل من أشكال التطهير العرقي، كما أن مصادرة الثروات الطبيعية الفلسطينية وسرقة مياه الفلسطينيين وحرمانهم منها هي أيضاً تطهير عرقي بإمتياز، بينما وحسب رواية المستعمر نتنياهو فإن نقل مستوطنين إلى أرض دولة تحت الاحتلال لا يُعتبر تَطهيراً عرقياً، بل يَعتبر نتنياهو أن المطالبة بتطبيق نصوص القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تُجّرم نقل المستعمرين إلى أرض دولة تحت الاحتلال تطهيراً عرقياً، وهو في ذلك يلتزم بالانقلاب الذي يقوده ترامب على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

إن الوزارة، إذ تدين بأشد العبارات موقف نتنياهو وأقواله، فإنها تعتبره خروجاً فاضحاً عن الشرعية الدولية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وإتفاقيات جنيف، مؤكدة، يستطيع نتنياهو أن يضلل
المغفلين من شعبه بهذا الكلام، لكنه لن يستطيع تضليل المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، والأمم المتحدة ومؤسساتها، فمفهوم التطهير العرقي لم يكتشفه نتنياهو، وإنما عليه أن يلتزم بعدم ممارسته، عندما يتحدث عنه. 

وتواصل الوزارة العمل مع الجنائية الدولية، حتى يمثل نتنياهو وأشكاله من مجرمي الحرب الإسرائيليين، أمام المحكمة، بتهمة التطهير العرقي.

أخبار ذات صلة

وفاة شاب من الضفة تعرّض للطعن أمس في تل أبيب

وفاة شاب من الضفة تعرّض للطعن أمس في تل أبيب

انطلاق أعمال اللجنة الاقتصادية الفلسطينية التركية المشتركة

انطلاق أعمال اللجنة الاقتصادية الفلسطينية التركية المشتركة

أسر الشهداء والجرحى والأسرى بلبنان: نقف خلف الرئيس عباس المتمسك بالثوابت الفلسطينية

أسر الشهداء والجرحى والأسرى بلبنان: نقف خلف الرئيس عباس المتمسك بالثوابت الفلسطينية

محافظ البنك الإسلامي يُعلن فتح باب التقديم للمنح الدراسية للعام 2020-2021

محافظ البنك الإسلامي يُعلن فتح باب التقديم للمنح الدراسية للعام 2020-2021

الباشا: سنعمل على تحسين نسبة رواتب موظفي غزة

الباشا: سنعمل على تحسين نسبة رواتب موظفي غزة

قيادي بحماس: ضغط الاحتلال بالضفة الغربية سيُولد انفجاراً بوجهه

قيادي بحماس: ضغط الاحتلال بالضفة الغربية سيُولد انفجاراً بوجهه

وزارة الصحة: انفلونزا (H1N1) تحت السيطرة والإصابات أقل من العام الماضي

وزارة الصحة: انفلونزا (H1N1) تحت السيطرة والإصابات أقل من العام الماضي

حماس: تصريحات فريدمان بشأن الضفة الغربية &#34;وقحة&#34;

حماس: تصريحات فريدمان بشأن الضفة الغربية "وقحة"

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

وفاة شاب من الضفة تعرّض للطعن أمس في تل أبيب

وفاة شاب من الضفة تعرّض للطعن أمس في تل أبيب

انطلاق أعمال اللجنة الاقتصادية الفلسطينية التركية المشتركة

انطلاق أعمال اللجنة الاقتصادية الفلسطينية التركية المشتركة

أسر الشهداء والجرحى والأسرى بلبنان: نقف خلف الرئيس عباس المتمسك بالثوابت الفلسطينية

أسر الشهداء والجرحى والأسرى بلبنان: نقف خلف الرئيس عباس المتمسك بالثوابت الفلسطينية

محافظ البنك الإسلامي يُعلن فتح باب التقديم للمنح الدراسية للعام 2020-2021

محافظ البنك الإسلامي يُعلن فتح باب التقديم للمنح الدراسية للعام 2020-2021

قيادي بحماس: ضغط الاحتلال بالضفة الغربية سيُولد انفجاراً بوجهه

قيادي بحماس: ضغط الاحتلال بالضفة الغربية سيُولد انفجاراً بوجهه

الخارجية: وصف نتنياهو إخلاء المستوطنات بالتطهير العرقي محاولة فاشلة لتضليل الجنائية الدولية

الخارجية: وصف نتنياهو إخلاء المستوطنات بالتطهير العرقي محاولة فاشلة لتضليل الجنائية الدولية

الصحة بغزة تُعلن عن تمديد حملة التطعيم ضد الحصبة

الصحة بغزة تُعلن عن تمديد حملة التطعيم ضد الحصبة

دار الإفتاء الفلسطينية تصدر تقريرها السنوي لعام 2019

دار الإفتاء الفلسطينية تصدر تقريرها السنوي لعام 2019

منوعات

بعد غياب ثلاثين عاماً.. الفنانة المعتزلة نسرين تعود شاهدوا كيف أصبح شكلها!

بعد غياب ثلاثين عاماً.. الفنانة المعتزلة نسرين تعود شاهدوا كيف أصبح شكلها!

تامر حبيب يكشف سر علاقته بيسرا

تامر حبيب يكشف سر علاقته بيسرا

شاهد: سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها مع فرسانها الأربعة

شاهد: سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها مع فرسانها الأربعة

شاهد: حريق يودي بحياة والد الفنان إيهاب توفيق

شاهد: حريق يودي بحياة والد الفنان إيهاب توفيق

شاهد: فيفي عبده في جلسة سلطنة في الكويت

شاهد: فيفي عبده في جلسة سلطنة في الكويت

نانسي عجرم توجه رسالة لأهل لص قتله زوجها... ونشر فيديو جديد للواقعة

نانسي عجرم توجه رسالة لأهل لص قتله زوجها... ونشر فيديو جديد للواقعة

هنيدي يوجه رسالة لترامب بعد هجوم إيران

هنيدي يوجه رسالة لترامب بعد هجوم إيران

جراحة سريعة في وجه سيرين عبد النور والسبب غير متوقع

جراحة سريعة في وجه سيرين عبد النور والسبب غير متوقع

بعد تهنئة زوجها البسيطة.. هكذا احتفلت هنا الزاهد بيوم ميلادها

بعد تهنئة زوجها البسيطة.. هكذا احتفلت هنا الزاهد بيوم ميلادها

شاهد: أهل القتيل يرفضون تسلم الجثة: &#34;فبركات&#34; بالفيديو داخل منزل نانسي عجرم

شاهد: أهل القتيل يرفضون تسلم الجثة: "فبركات" بالفيديو داخل منزل نانسي عجرم

عربي

ضبط 19 متسللاً إلى تونس قرب الحدود مع ليبيا

ضبط 19 متسللاً إلى تونس قرب الحدود مع ليبيا

شاهد: مياه الأمطار تُداهم المنازل بالأردن.. وتأخير دوام المدارس اليوم

شاهد: مياه الأمطار تُداهم المنازل بالأردن.. وتأخير دوام المدارس اليوم

قصف صاروخي على المنطقة الخضراء بالعراق والسفارة الأمريكية تُطلق صفارات الإنذار

قصف صاروخي على المنطقة الخضراء بالعراق والسفارة الأمريكية تُطلق صفارات الإنذار

صور: العاهل الأردني يقلد الأميرة سلمى جناح الطيران

صور: العاهل الأردني يقلد الأميرة سلمى جناح الطيران