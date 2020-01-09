الصحة بغزة تُعلن عن تمديد حملة التطعيم ضد الحصبة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، تمديد حملة التطعيم ضد الحصبة ليومي الأحد والاثنين، من الأسبوع المقبل للأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 12 شهراً (مواليد الأشهر كانون الثاني/ يناير، وحتى حزيران/ يونيو 2019).



وطالبت الصحة أولياء الأمور، باصطحاب أطفالهم، الذين لم يتلقوا التطعيم خلال الأيام السابقة إلى مراكز الرعاية الأولية الحكومية ووكالة الغوث يومي الأحد والاثنين من (الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية والنصف مساءً).