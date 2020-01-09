مقتل 19 شخصاً إثر سقوط حافلة في واد بشمال إيران

رام الله - دنيا الوطنقتل 19 شخصاً وجرح 24 آخرون، اليوم الخميس، في سقوط حافلة في واد بشمال إيران.وأعلن زكريا أشكبور، المتحدث باسم منظمة الطوارئ في محافظة مازندران في شمال البلاد، أن 19 شخصاً، قد لقوا مصرعهم وأصيب 24 آخرون في انقلاب حافلة بشمال إيران، وفق (إرنا).وقال أشكبور في تصريح للصحفيين: إن هذه الحافلة التي كانت متجهة من طهران إلى كنبدكاووس، في محافظة كلستان شمال شرقي إيران، انقلبت فجر اليوم في منطقة سوادكوه، بمحافظة مازندران، ما أدى إلى مقتل 19 شخصاً، 9 رجال و9 نساء وطفل واحد.