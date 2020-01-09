استطلاع رأي: بيني غانتس يتفوق على نتنياهو بفارق مقعدين

رام الله - دنيا الوطنأظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، تفوق حزب (أزرق أبيض) بقيادة بيني غانتس، على حزب (الليكود) بفارق مقعدين في إطار المنافسة على أغلبية الكنيست المقبل.ووفق نتائج الاستطلاع، الذي أجراه ونشره موقع (واللا)، صباح اليوم الخميس، سيحصل (أزرق أبيض) على 35 مقعدًا، بينما يحصل حزب (الليكود) على 33 مقعدًا فقط.ووفقاً لنتائج الاستطلاع، ستحصل القائمة العربية على 13 مقاعداً، و8 مقاعد لكل من (يسرائيل بيتنو) و(شاس)، و(يهدوت هتوراة)، بينما سيحصل (اليمين الجديد) على 6 مقاعد، فيما تحالف (العمل- جسر) يحصل على 5 مقاعد، والمعسكر الديمقراطي على 4 مقاعد.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى حصول معسكر اليسار والوسط على 57 مقعداً، مقابل حصول معسكر اليمين حرديم، على 55 مقعداً بالكنيست المقبل.