وزارة الدفاع التركية: مقتل أربعة جنود بانفجار سيارة شمال شرقي سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أربعة جنود أتراك، قتلوا في انفجار سيارة مفخخة في شمال شرقي سوريا، أمس الأربعاء.



وأضافت الوزارة في بيان، نقلته (رويترز)، أن التفجير وقع خلال تفتيش أمني على الطريق بالمنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات في سوريا.



ونفذت تركيا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بشمال شرقي سوريا، عملية (نبع السلام) العسكرية مع مقاتلين متحالفين معها مناهضين للحكومة السورية، واستهدفت العملية "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية، التي تعتبرها تركيا جماعة إرهابية على صلة بمقاتلين أكراد، يخوضون تمرداً في جنوبها الشرقي.



وتعرضت وحدات الجيش التركي، والتشكيلات المسلحة المتحالفة معه في الأشهر الثلاثة الماضية، لعدد من الهجمات بواسطة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة، حملت أنقرة المقاتلين الأكراد المسؤولية عنها.