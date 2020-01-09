مجهولون يسرقون صرافًا آليًا بمدينة البيرة
رام الله- دنيا الوطن
قام مجهولون، فجر اليوم الخميس، بسرقة صراف آلي بمدينة البيرة.
وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات: إن مجهولين، سرقوا صرافاً آلياً لأحد البنوك في مدينة البيرة، فجر اليوم، فيما باشرت الشرطة، بعمليات البحث والتحري.
قام مجهولون، فجر اليوم الخميس، بسرقة صراف آلي بمدينة البيرة.
وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات: إن مجهولين، سرقوا صرافاً آلياً لأحد البنوك في مدينة البيرة، فجر اليوم، فيما باشرت الشرطة، بعمليات البحث والتحري.
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