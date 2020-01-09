مجهولون يسرقون صرافًا آليًا بمدينة البيرة

توضيحية

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رام الله- دنيا الوطن

قام مجهولون، فجر اليوم الخميس، بسرقة صراف آلي بمدينة البيرة.



وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات: إن مجهولين، سرقوا صرافاً آلياً لأحد البنوك في مدينة البيرة، فجر اليوم، فيما باشرت الشرطة، بعمليات البحث والتحري.