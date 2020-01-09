داخلية غزة تنصح المواطنين بعدم الذهاب إلى الألسنة البحرية بميناء غزة

ميناء غزة

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رام الله - دنيا الوطن

نصحت وزارة الداخلية في قطاع غزة، المواطنين، بعدم الذهاب لشاطئ البحر، في ظل استمرار المنخفض الجوي، نظراً لحالات المد والجزر.



وقالت داخلية غزة: "نحذر من الذهاب لشاطئ البحر، نظراً لحالات المد والجزر، وخاصة منطقة الألسنة البحرية في ميناء غزة".



ودعت المواطنين لتوخى الحيطة والحذر، ومحاولة الانتقال إلى المناطق الأكثر أماناً؛ تجنباً لاحتمالية تشكل السيول في المناطق المنخفضة.



يشار إلى أن الأراضي الفلسطينية، تمر في هذه الفترة، بمنخفض جوي عميق، أدى لتخفيض درجات الحرارة في البلاد.