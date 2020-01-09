سلطات الاحتلال تقتحم قسم 4 بسجن (مجدو) وتعتدي على الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

قال نادي الأسير: إن وحدات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت الليلة الماضية، قسم (4) في معتقل (مجدو) ونفذت عملية قمع، واعتدت على الأسرى.



ولفت نادي الأسير، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس، إلى أن عملية القمع، استمرت لساعات، وعقب ذلك، نقلت (20) أسيراً إلى الزنازين.



وكانت إدارة المعتقل، قد نقلت قبل عدة أيام (92) أسيراً في معتقل (مجدو) يقبعون في قسم (7) إلى قسم (4)، جرّاء غرق القسم بسبب الأحوال الجوية الماطرة، علمًا أن عدداً من الأسرى يضطرون للنوم على الأرض في قسم (4) الذي يتسع فقط لقرابة (70) أسيراً.



ويعاني الأسرى في (مجدو) من أوضاع حياتية صعبة وقاسية، تزداد حدتها مع فصل الشتاء، يرافق ذلك نقص في الملابس والأغطية، ورغم مطالبات الأسرى المتكررة بتحسين ظروفهم، إلا أن إدارة المعتقل تتجاهل ذلك، بل وترد على مطالبهم بالقمع.



ومن الجدير ذكره، أن إدارة معتقلات الاحتلال، صعّدت من عمليات القمع منذ مطلع العام المنصرم، وكانت الأشد عنفاً منذ أكثر من عشر سنوات.