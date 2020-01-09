طاقم مستشفى العيون بغزة يُجري أكثر من ألفي عملية خلال 2019

وبين التقرير السنوى، أن العمليات الكبرى منها سجلت (590) عملية، والصغرى (959)، بينما المتوسطة فبلغت (522) عملية، حيث احتلت النسبة الأكبر من العمليات لفئة الأطفال، التى وصلت إلى 58% بمعدل (1246) عملية.



وأوضح التقرير، أن عمليات تسليك مجرى الدمع عند الأطفال بلغت (135) عملية، بينما عمليات التجميل كانت (512)، والحول (61) وعمليات المياه البيضاء والزرقاء للبالغين، سجل (292) عملية، إلى جانب عمليات الشبكية والقرنية، التى سجلت (100) عملية، وهى عمليات تجرى خارج مقلة العين.



ويشير التقرير إلى أن عدد العمليات، التى أجريت في غرفة العمليات، التى افتتحت مؤخراً لإجراء عمليات العيون، كانت (74) عملية، تنوعت بين المياه البيضاء والجلوكوما، لافتاً إلى أن المتوسط الشهرى لعدد العمليات قبل توقف العمليات بمستشفى العيون، 300 عملية.

رام الله - دنيا الوطنأجرت الطواقم الطبية بمستشفى العيون في غزة، (2138) عملية خلال عام (2019) منها (66) عملية ذات مهارة.