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شؤون فلسطينية

مالية غزة تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين

مالية غزة تُعلن موعد صرف رواتب الموظفين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية بغزة، موعد صرف رواتب الموظفين عن شهر 12/2019.

وقالت مالية غزة: إن الصرف، سيكون يوم الاثنين الموافق 13 كانون الثاني/ يناير 2020 بنفس الآلية السابقة، ولجميع الفئات، عبر كافة فروع بنك البريد، وبنكي الإنتاج والوطني.

وأكد نقيب الموظفين بغزة، يعقوب الغندور، أن وزارة المالية، استجابت لمطلب النقابة، بتقديم موعد صرف الدفعة المالية للموظفين، نظرًا لاقتراب موعد بدء الفصل الثاني من العام الدراسي، وفق ما نقلت وكالة (الرأي).

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