دولي

ترامب ونتنياهو يبحثان آخر التطورات عقب الهجوم الإيراني

ترامب ونتنياهو يبحثان آخر التطورات عقب الهجوم الإيراني
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البيت الأبيض الليلة الماضية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بحثا هاتفياً القضايا الثنائية والإقليمية. 

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية، ذكرت مصادر صحفية، أن الحديث تطرق إلى آخر التطورات في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني، الذي استهدف القوات الأمريكية في العراق. 

وكان الرئيس الأمريكي قد تعهد مجدداً مساء أمس، بعدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. 

وأضاف في مؤتمر صحفي، عقده في البيت الأبيض: "ما دمت رئيساً للولايات المتحدة، لن تمتلك إيران السلاح النووي". 

كما تطرق ترامب إلى الهجوم الصاروخي الباليستي، الذي نفذته إيران على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق قائلاً: إنه لم يسفر عن وقوع إصابات بالأرواح، بل اقتصرت الأضرار على الماديات.

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