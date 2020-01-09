بنس: إيران طلبت من ميليشياتها عدم مهاجمة أهداف أميركية





وأضاف أنه يعتقد بأن أميركا أكثر أمانًا اليوم بعد مقتل سليماني، مضيفاً: بأن هذا الرجل (سليماني) كان يدير تمويل المنظمات الإرهابية في المنطقة وأيضاً العنف، "ولدينا رئيس القوات المسلحة، الذي يستطيع اتخاذ قرارات باستخدام القوة العسكرية لحماية أرواح الأميركيين".



وأكد بنس، أَن "التحدي الذي نواجهه هو أن قاسم سليماني كان زعيم التنظيمات والميليشيات الإرهابية، لكننا أرسلنا رسالة واضحة من خلال استهداف قواعد حزب الله في العراق وسوريا، ولن نتسامح مع أي عمليات عنف مرة أخرى".

رام الله - دنيا الوطنكشف نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس في حوار له مع قناة (CBS News) الأميركية، أَنهم حصلوا على معلومات استخباراتية، تكشف عن طلب النظام الإيراني من (الميليشيات المسلحة) بعدم مهاجمة المصالح الأميركية أو التعرض لها، محذراً (الميليشيات الإيرانية) من مصير حزب الله العراقي، الذي تعرضت قواعده لاستهداف أميركي، بعد مقتل متعاقد أميركي وإصابة آخرين.وأضاف بنس، وفق ما نقلته ( العربية) أَن الشعب الأميركي يستطيع أَن يرتاح بفضل "القيادة القوية التي أظهرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والشجاعة الكبيرة التي أثبتتها قواتنا المسلحة المحترفة خلال الأسابيع الماضية، بغض النظر عن الهجوم الصاروخي".وتابع: "ورغم ذلك، وبسبب التحضيرات الجيدة لقواتنا والجاهزية الكاملة، لم يسقط أي جندي أميركي أو عراقي في هذا الاستهداف، وكما قلنا صباح (الأربعاء) بأن إيران تراجعت بعد الهجوم ولا تريد التصعيد".وحول احتمالية شن إيران حربًا سرية عن طريق الميليشيات، قال نائب الرئيس: "نحن نتعامل مع نظام هو الأكبر والممول الرئيس للإرهاب منذ 20 عاماً"، مضيفاً: "سوف نواصل استعداداتنا وسوف نواصل تحضيراتنا، ومواجهة هذا النظام، كما فعل الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع".وبشأن الاستراتيجية التي تنتهجها الإدارة الأميركية، تجاه إيران، وما إذا كانت أميركا تسعى لتغيير النظام، قال بنس إن "الإدارة الأميركية لا تسعى لتغيير النظام في إيران، ولكن تسعى لتغيير سلوك هذا النظام".وعن عدم وجود إصابات لدى الجنود الأميركيين، ومدى دقة التقارير التي تحدثت عن تعمد إيران تجنب أي إصابات في الجنود الأميركيين، أوضح نائب الرئيس، أنهم استلموا تحذيرات من هجمات إيرانية وشيكة حول العالم، خلال الأيام التي تلت مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، الذي قتل الجمعة بضربة أميركية قرب مطار بغداد.وأردف قائلاً: "حركنا القوات ورفعنا درجة الحماية.. ولدينا نظام إنذار مبكر ساهم في الحفاظ على قواتنا، وحلفائنا من التعرض لأي ضرر".