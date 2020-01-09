إسرائيل تُقرر توحيد لون علب السجائر.. لماذا؟

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رام الله - دنيا الوطن

بدأت وزارة الصحة في إسرائيلي، تطبيق قانون حظر إعلانات وتسويق التبغ ومنتجات التدخين، في محاولة منها للحد من التدخين.



ووفق ما نقل موقع (عكا)، فقد قالت الصحة الإسرائيلية: إن هذه الخطوة "هي جزء من المرحلة الثالثة من قانون الحد من إعلانات التبغ والتسويق لها، والذي تمت الموافقة عليه في عام 2018"، مشيرًا إلى أن لون (بانتون 448 سي) تم تطبيقه بالفعل على علب السجائر في بريطانيا وفرنسا وأستراليا.



إلى ذللك، سيتم حظر استخدام الألوان والشعارات أو العلامات التجارية الأخرى على العبوة، باستثناء اسم العلامة التجارية بلون رمادي بسيط، وسيتم مضاعفة حجم المنطقة الخاصة بالتحذير الصحي على العبوات من 30% إلى 65% وستكون بالقرب من الجزء العلوي للعبوة، وليس أسفلها.



وأوعزت الوزارة إلى تجار التجزئة، إخفاء منتجات التبغ بحيث لا تكون مرئية، إضافة إلى أنه سيمنع تجار التجزئة من عرض منتجات التدخين في جميع نقاط البيع، بما في ذلك محلات بيع الدخان ومحطات الوقود ومحلات البقالة.



وتعتبر مخالفة القانون جريمة جنائية، تصل غرامة التاجر الذي يخالفها إلى 226 ألف شيكل إسرائيلي (65 ألف دولار)، فيما تبلغ الغرامة على الشركة التي تخالف القانون 452 ألف شيكل إسرائيلي (130 ألف دولار).



وستدخل المرحلة التالية من القانون حيز التنفيذ في الأول من حزيران/ يونيو 2020، وستحدد التزاماً سنوياً بالإبلاغ عن محتوى وأضرار منتجات التدخين، ونشرها على الملأ.



ويحظر القانون على شركات التبغ، وضع العلامات التجارية على علب السجائر، ويجبرها على بيع منتجاتها في علب بنفس اللون (بانتون 448 سي) وهو خليط بني مخضر مائل إلى اللون الأسود، إضافة إلى أنه سيطلب من الباعة، إخفاء منتجات التبغ حتى لا تكون مرئية، فيما وسيكون التصميم هو نفسه بالنسبة لجميع عبوات منتجات سجائر التبغ والسجائر الإلكترونية، ووسائل الحشو والتبغ والأرجيلة.