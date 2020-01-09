دولي

إيران: اليوم "حداد" على ضحايا الطائرة والتدافع بجنازة سليماني

إيران: اليوم "حداد" على ضحايا الطائرة والتدافع بجنازة سليماني
جانب من تشييع جنازة سليماني
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة الإيرانية، أن اليوم الخميس، سيكون حدادًا عامًا بالبلاد على ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، وحادثة التدافع في تشييع جنازة قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.

جاء ذلك، حسبما أفادت وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وسقطت، الأربعاء، طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بيونغ 737" مما أسفر عن مصرع 176 شخصًا .

والثلاثاء، لقي 56 شخصاً مصرعهم، وجرح 213 آخرون في حادثة تدافع أثناء تشييع جنازة سليماني، بمسقط رأسه في إقليم كرمان، حسبما أعلن التلفزيون الإيراني.

وقُتل سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وآخرون كانوا برفقتهما، فجر الجمعة، في قصف صاروخي أمريكي، استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار العاصمة العراقية بغداد.

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