تقرير حقوقي يرصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال في غزة

أصدر مركز (الميزان لحقوق الإنسان)، الخميس، تقريراً رصد فيه، الانتهاكات الإسرائيلية، بحق الأطفال في قطاع غزة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:



تعتبر شريحة الأطفال، الأكثر تأثراً واستهدافاً في أوقات النزاع المسلح، نظراً لحاجتهم الماسة للاعتماد على الغير لتلبية حاجاتهم الذاتية، وعدم استطاعتهم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على حياتهم ومصالحهم بأنفسهم، لذلك لا تقتصر الانتهاكات الموجهة لحقوق الأطفال على الانتهاكات المباشرة مثل القتل والإصابة، بل إن استهداف الوالدين والمنزل والمدرسة والمستشفى، يؤثر بشكل مباشر على حياة هؤلاء الأطفال، ويجعلهم عرضة لمختلف أنواع الانتهاكات، بل ويشكل مساساً جدياً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للأطفال.



وترتبط عمليات استهداف الأطفال بشكل واسع، بوجود نزاع مسلح، بغض النظر عن طبيعة هذا النزاع، وما ينتج عنه من تكوين جماعات مسلحة، وتجهيزات عسكرية، قد تلعب دوراً في توسيع دائرة الخطر حول الأطفال، سواء باستهدافهم أو تجنيدهم أو استغلالهم.



وليس ببعيد ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالأخص في قطاع غزة، فقد مست قوات الاحتلال وبشكل جوهري بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة ولا سيما الأطفال والنساء، وتنوعت تلك الانتهاكات، من قتل وإصابة واعتقال إلى تدمير المنازل وتهجير أصحابها، واستهداف المستشفيات والمدارس، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.



ويأتي هذا التقرير، والذي يتناول أهم الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال في أوقات النزاع المسلح، ضمن دور مركز الميزان لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الأطفال، وكونه أحد الأطراف غير الرسمية الموثقة للانتهاكات والمشاركة في عمليات الرصد والإبلاغ، التابعة للأمم المتحدة، حيث يغطي التقرير الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال خلال العام 2019.



ويستعرض التقرير مجمل الانتهاكات الموجهة لحقوق الأطفال خلال العام 2019 في قطاع غزة بشكل إحصائي، وإذ يعرض التقرير الانتهاكات التسعة الموجهة ضد الأطفال المتعارف عليها وقت النزاع المسلح وبالأخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يتناول ما يقع منها على الأرض، وليس بالضرورة، أن تقع جميع الانتهاكات.

رام الله - دنيا الوطن