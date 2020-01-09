دولي

مسؤول روسي: افتتاح خط غاز (التيار التركي) يعني فشلاً للولايات المتحدة الأمريكية

مسؤول روسي: افتتاح خط غاز (التيار التركي) يعني فشلاً للولايات المتحدة الأمريكية
افتتاح خط الغاز المعروف باسم "التيار التركي"
رام الله - دنيا الوطن
يرى مسؤول برلماني روسي، أن افتتاح خط الغاز المعروف باسم (التيار التركي) يعني فشلاً للولايات المتحدة الأمريكية.

وقام الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، بتدشين خط الغاز (التيار التركي) في يوم 8 كانون الثاني/ يناير، وسيُضخ عبره الغاز الطبيعي الروسي إلى تركيا وجنوب أوروبا.

وقال السيناتور فرانتس كلينتسيفيتش، عضو لجنة الدفاع والأمن في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، في تصريحات صحفية، نقلتها (سبوتنك) إن تدشين خط الغاز هذا، يمثل نجاحاً كبيراً لروسيا، وفشلاً للولايات المتحدة الأمريكية، التي حاولت منع إنشاء خط أنابيب الغاز هذا.

أشار كلينتسيفيتش إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، "تحاول منع إتمام بناء خط الغاز المسمى (التيار الشمالي 2) لنقل إمدادات الغاز الروسي إلى شمال أوروبا عبر بحر البلطيق، إلا أن الأمريكيين فشلوا في تنفيذ خطتهم".

وكانت الولايات المتحدة، قد طالبت الشركات التي شاركت في مشروع (التيار التركي) بإيقاف العمل.

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