الاحتلال يعتقل شابين ويستدعي ثالثاً من بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من مدينة بيت لحم ومخيم الغزة، وسلمت ثالثاً من مخيم الدهيشة، بلاغاً لمراجعة مخابراتها.



وأفادت مصادر أمنية وفق الوكالة الرسمية (وفا)، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت: سامر شبلي القيسي (22 عاماً) من حي الكركفة وسط بيت لحم، وحمزة محمد طه رمضان (24 عاماً)، من مخيم العزة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال، سلمت الشاب محمود عبد الكريم عياد (34 عاماً) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بلاغاً لمراجعة مخابراتها، بعد أن داهمت منزله وفتشته.