شؤون فلسطينية

خلال 24 ساعة.. أربعة حوادث مرورية نتج عنها ثلاث إصابات بقطاع غزة

خلال 24 ساعة.. أربعة حوادث مرورية نتج عنها ثلاث إصابات بقطاع غزة
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة في غزة، صباح اليوم الخميس: إن هناك حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

وسجل لدى تحقيقات حوادث الطرق، خلال الـ 24 ساعة الماضية أربعة حوادث مرورية، نتج عنها ثلاث إصابات فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.

ونوهت إلى وجود سوق البريح في محافظة الوسطى، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي، ويرجى من قائدي المركبات، الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.

وذكرت، أن الحركة على الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وأكدت، أن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها، يعرض حياتك والآخرين للخطر.

وختمت: في حالة وقوع حادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

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