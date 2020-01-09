السفير مصطفى: لم نُبلّغ عن أي مفقودين فلسطينيين بتركيا

قال السفير الفلسطيني في تركيا، فايد مصطفى: إن فلسطينيين اثنين، استشهدا خلال محاولتهم الهجرة من تركيا إلى أوروبا عبر اليونان، مشيراً إلى أنه جرت مراسم دفن أحدهم بتركيا، والآخر في قطاع غزة.



وأضاف مصطفى، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لم نبلغ عن أي مفقودين فلسطينيين بتركيا، والشهيدان غرقا خلال محاولاتهما الوصول إلى اليونان، وأحدهم فضلت عائلته دفنه بتركيا، والآخر قرر أهله دفنه بغزة".



وتابع مصطفى: "أنهينا ترتيبات نقل جثمانه، واليوم، سيصل للقاهرة، ولم نبلغ عن أي مفقودين، والقارب كان عليه ناس من جنسيات مختلفة، ولم نُبلغ عن وجود فلسطينيين".



وأكمل مصطفى: "عمليات الهجرة لا يكون لدينا علم بها، وننصح الجميع بعدم تجربة ذلك، وتحديداً في هذا الوقت، فهي طريق محفوفة بالمخاطر ومليئة بالتحديات، والبحر يكون فيها هائج".



واستطرد: "قوارب التهريب غير ملائمة، ولا تتحمل تقلبات الطقس، ويتم ذلك مع مهربين دون علم الجهات الرسمية".

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال