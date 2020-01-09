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شاهد: مياه الأمطار تُداهم المنازل بالأردن.. وتأخير دوام المدارس اليوم

شاهد: مياه الأمطار تُداهم المنازل بالأردن.. وتأخير دوام المدارس اليوم
غرق الشوارع في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
تعاملت كوادر الدفاع المدني في الأردن، مع حالات مداهمة مياه الأمطار لمنازل المواطنين، دون وقوع أي إصابات بالأرواح، وفق الناطق الإعلامي في الدفاع المدني.

وقال الناطق الإعلامي: إنه تم تعزيز منطقة وسط البلد بفرق إنقاذ ومجموعة من الغطاسين للتعامل مع أي حوادث.

ودعا المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم الخروج من المنزل في المناطق التي تشهد هطولاً غزيراً للأمطار، وضرورة الابتعاد عن البرك، التي تشكلت بفعل مياه الأمطار، وعدم المجازفة بقطع الطريق، سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات، إذا كان هناك ارتفاع في منسوب المياه.

تحذيرات من الأمن العام

ومن جانبها، دعت مديرية الأمن العام، المواطنين لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، أثناء القيادة على الطرقات خلال المنخفض الجوي، الذي تتأثر به المملكة حالياً، وأدى لهطول مطري كثيف، وتدني مدى الرؤية، وارتقاع منسوب المياه في بعض الطرقات، خاصة في محافظة العاصمة.

وأهابت المديرية بالمواطنين بالالتزام بقواعد السير، وتجنب ارتكاب المخالفات، خاصة مخالفة السرعات الزائدة، والتتابع القريب، وضرورة تفقد المركبة، ومدى صلاحيتها للمسير بمثل هذه الأجواء، والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة أو الاستفسار.

تأخير دوام مدارس المملكة الخميس

وقرر وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، تأخير دوام طلبة المدارس اليوم الخميس حتى الساعة التاسعة صباحاً، على أن يستمر تفويض الصلاحيات لمديري التربية والتعليم؛ باتخاذ قرار تعليق دوام المدارس، كل حسب منطقته، وفق الحالة الجوية السائدة، وبما يضمن الحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين.


جميع شوارع عمان سالكة 

وبدوره، أكد الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان، ناصر الرحامنة أن جميع شوارع وأنفاق وجسور عمان سالكة دون استثناء.

وقال الرحامنة: إن العاملين في الأمانة ومنذ اللحظات الأولى لبدء المنخفض، عملوا على قدم وساق، لفتح جميع الشوارع والانفاق التي تعرضت لارتفاع في منسوب المياه.

وبين أن الملاحظات التي تعاملت معها الأمانة منذ بداية المنخفض، تنوعت بين ملاحظات حول انهيار أسوار خاصة، ومشاكل تتعلق بالصرف الصحي، وتساقط اشجار وتعطل إشارات ضوئية، وغيرها من الملاحظات.

ارتفاع منسوب مياه الأمطار بالمدرج الروماني 

وأشار الرحامنة إلى ارتفع منسوب المياه في المدرج الروماني، والساحة الهاشمية، بشكل كبير جداً، مؤكداً إن كوادر الأمانة متواجدة في الموقع، وتعمل على تصريف المياه المتواجدة فيه.

الكهرباء الأردنية تُعلن حالة الطوارئ القصوى

إلى ذلك، فقد حذر مدير عام شركة الكهرباء الأردنية، المهندس حسن عبد الله من مداهمة المياه للطوابق السفلية "التسوية" ووصولها لعدادات الكهرباء، مطالباً برفع المضخات الغاطسة عن الأرض، تجنباً لوصول المياه لها، لافتاً إلى مداهمة مياه الأمطار لأربع بنايات في مدينة عمان.

وسارعت كوادر الشركة، بعد تلقي شكاوى من مواطنين في مناطق متفرقة من العاصمة عمان، إلى عزل كافة العمارات المتضررة، نتيجة تدفق المياه إلى طوابق التسوية، وتسربها إلى صناديق عدادات الكهرباء.

وكشف عبد الله عن افتتاح شركة الكهرباء الأردنية لـ 10 غرف عمليات، موزعة على كافة محافظات الوسط، (عمان والبلقاء ومادبا والزرقاء) بعد إعلان خطة الطوارئ القصوى منذ أمس الأربعاء.








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