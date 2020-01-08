دولي

إيران تُعلن إنهاء "عملياتها الانتقامية" ضد الولايات المتحدة

إيران تُعلن إنهاء "عملياتها الانتقامية" ضد الولايات المتحدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إيران، مساء اليوم الأربعاء، انتهاء عملياتها الانتقامية ضد الولايات المتحدة، رداً على اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، في إجابة عن سؤال من وكالة (تاس) الروسية، حول رد بلاده على كلمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن التصعيد الأخير بين الطرفين: "كل عمليتنا كانت متكافئة مع مقتل قاسم سليماني، وتم انهاؤها".

وأوضح روانجي: "في حال عدم إقدام الولايات المتحدة على أي إجراءات عسكرية ضد إيران، لن نقوم نحن من جانبنا بأي خطوات من هذا النوع".

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