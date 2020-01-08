قصف صاروخي على المنطقة الخضراء بالعراق والسفارة الأمريكية تُطلق صفارات الإنذار

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (سبوتنيك) للأنباء، أن قصفاً استهدف مقر الحكومة العراقية، مشيرةً إلى أن السفارة الأمريكية، أطلقت صفارات الإنذار.



وحسب الوكالة، فإن المنطقة الخضراء المحصنة، التي تتخذها الحكومة العراقية مقراً لها وسط العاصمة بغداد، تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صفارات الإنذار.



وأوضحت، أن ثلاثة صواريخ، استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية، وسط بغداد، مبينةً أن صاروخين سقطا بالقرب من محيط السفارة، وتحديداً على الشاطئ والجرف.



وأشارت إلى أن الصاروخ الثالث، فقد تضاربت الأنباء حول سقوطه على المبنى الجديد للأمانة العامة لمجلس الوزراء القريب من السفارة الأمريكية.



ونقلت الوكالة، عن مصدر أمني قوله: إن خمسة صواريخ من نوع كاتيوشا، سقطت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، وأحدها سقط في محيط السفارة الأمريكية، داخل المنطقة الخضراء.