شؤون فلسطينية

استمرار تأثير المنخفض الجوي العميق وتوقعات بتساقط البرد الغزير

استمرار تأثير المنخفض الجوي العميق وتوقعات بتساقط البرد الغزير
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر اليوم الخميس، تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق لذا يستمر الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد الغزير أحياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

هذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطراً على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

الجمعة: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وماطراً على فترات على مختلف المناطق، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً وفي ساعات المساء والليل يبدأ المنخفض الجوي بالإنحسار التدريجي، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الخميس والجمعة من خطر:

1- تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة. 2- شدة سرعة الرياح. 
3- خطر التزحلق على الطرقات. 
4- تدني مدى الرؤيا الافقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 8-4 9-4 10-5 بيت لحم 8-4 9-4 10-5
رام الله والبيرة 7-3 8-3 9-4 طولكرم 13-7 13-7 14-8
نابلس 9-5 10-5 11-6 قلقيلية 13-7 13-7 14-8
جنين 12-7 13-7 14-8 سلفيت 8-4 9-4 10-5
طوباس 12-7 13-7 14-8 روابي 9-5 10-5 11-6
الخليل 7-3 8-3 9-4 غزه 14-9 14-8 15-8
أريحا 16-9 17-9 18-10 خانيونس 14-9 14-8 15-8
الأغوار الشمالية 14-7 15-7 16-8 رفح 15-8 15-7 14-7


أخبار ذات صلة

الحكومة الفلسطينية تنفي تعطيل الدوام بالدوائر الرسمية غداً

الحكومة الفلسطينية تنفي تعطيل الدوام بالدوائر الرسمية غداً

مركزية فتح: المشاريع المشبوهة واجهة لتصفية القضية وتبدأ بفصل غزة

مركزية فتح: المشاريع المشبوهة واجهة لتصفية القضية وتبدأ بفصل غزة

وفاة الكاتب والأديب الفلسطيني رسمي أبو علي

وفاة الكاتب والأديب الفلسطيني رسمي أبو علي

أول رد فلسطيني على إعلان بينيت وتصريحات فرديمان بِشأن الضفة الغربية

أول رد فلسطيني على إعلان بينيت وتصريحات فرديمان بِشأن الضفة الغربية

الوزير المالكي ورئيس لجنة السياسة الخارجية الصربي يبحثان المستجدات الفلسطينية

الوزير المالكي ورئيس لجنة السياسة الخارجية الصربي يبحثان المستجدات الفلسطينية

نقابة الصحفيين: عام 2019 شهد 760 انتهاكاً وجريمة ضد الصحفيين من قبل الاحتلال

نقابة الصحفيين: عام 2019 شهد 760 انتهاكاً وجريمة ضد الصحفيين من قبل الاحتلال

فلسطين توقع اتفاقية تعاون أمني مع صربيا

فلسطين توقع اتفاقية تعاون أمني مع صربيا

الوزير الصالح يبحث مع سفير سنغافورة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

الوزير الصالح يبحث مع سفير سنغافورة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

وفاة الكاتب والأديب الفلسطيني رسمي أبو علي

وفاة الكاتب والأديب الفلسطيني رسمي أبو علي

الوزير المالكي ورئيس لجنة السياسة الخارجية الصربي يبحثان المستجدات الفلسطينية

الوزير المالكي ورئيس لجنة السياسة الخارجية الصربي يبحثان المستجدات الفلسطينية

نقابة الصحفيين: عام 2019 شهد 760 انتهاكاً وجريمة ضد الصحفيين من قبل الاحتلال

نقابة الصحفيين: عام 2019 شهد 760 انتهاكاً وجريمة ضد الصحفيين من قبل الاحتلال

فلسطين توقع اتفاقية تعاون أمني مع صربيا

فلسطين توقع اتفاقية تعاون أمني مع صربيا

الوزير الصالح يبحث مع سفير سنغافورة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

الوزير الصالح يبحث مع سفير سنغافورة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

الأردن يُدين قرار الاحتلال بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

الأردن يُدين قرار الاحتلال بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

السفير زملط يُرحب بموقف بريطانيا بخصوص الاستيطان ويطالبها بتطبيق القانون

السفير زملط يُرحب بموقف بريطانيا بخصوص الاستيطان ويطالبها بتطبيق القانون

نفاد كميات الغاز المنزلي من جميع محطات قطاع غزة

نفاد كميات الغاز المنزلي من جميع محطات قطاع غزة

منوعات

هنيدي يوجه رسالة لترامب بعد هجوم إيران

هنيدي يوجه رسالة لترامب بعد هجوم إيران

جراحة سريعة في وجه سيرين عبد النور والسبب غير متوقع

جراحة سريعة في وجه سيرين عبد النور والسبب غير متوقع

بعد تهنئة زوجها البسيطة.. هكذا احتفلت هنا الزاهد بيوم ميلادها

بعد تهنئة زوجها البسيطة.. هكذا احتفلت هنا الزاهد بيوم ميلادها

شاهد: أهل القتيل يرفضون تسلم الجثة: &#34;فبركات&#34; بالفيديو داخل منزل نانسي عجرم

شاهد: أهل القتيل يرفضون تسلم الجثة: "فبركات" بالفيديو داخل منزل نانسي عجرم

ابن راغب علامة يكشف صورة عفوية لهما من كواليسThe Voice... هكذا يهتم به

ابن راغب علامة يكشف صورة عفوية لهما من كواليسThe Voice... هكذا يهتم به

شاهد: مكسيم خليل يتحول الى حارس مرمى محترف

شاهد: مكسيم خليل يتحول الى حارس مرمى محترف

(صور).. زينة عاشور بمنزل عمرو دياب بمصر ترقص وتلهو مع ابنتهما جنى

(صور).. زينة عاشور بمنزل عمرو دياب بمصر ترقص وتلهو مع ابنتهما جنى

سهير رمزي تثير الجدل بشعر أشقر وأحمر شفاه.. والجمهور منقسم

سهير رمزي تثير الجدل بشعر أشقر وأحمر شفاه.. والجمهور منقسم

شاهد: منى فاروق تتخذ هذا القرار.. والجمهور يعارضها

شاهد: منى فاروق تتخذ هذا القرار.. والجمهور يعارضها

تعليق غريب من فيفي عبده على انفصال أصالة وطارق العريان

تعليق غريب من فيفي عبده على انفصال أصالة وطارق العريان

عربي

صور: العاهل الأردني يقلد الأميرة سلمى جناح الطيران

صور: العاهل الأردني يقلد الأميرة سلمى جناح الطيران

الرئيس الجزائري يُشكل لجنة لمراجعة الدستور وتعديله

الرئيس الجزائري يُشكل لجنة لمراجعة الدستور وتعديله

سامح شكري: تيارات ظلامية تسيطر على المناطق الغربية في ليبيا بدعم تركي

سامح شكري: تيارات ظلامية تسيطر على المناطق الغربية في ليبيا بدعم تركي

أردوغان وبوتين يدعوان لوقف النار في ليبيا اعتباراً من الأحد

أردوغان وبوتين يدعوان لوقف النار في ليبيا اعتباراً من الأحد