استمرار تأثير المنخفض الجوي العميق وتوقعات بتساقط البرد الغزير

3- خطر التزحلق على الطرقات.





درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 8-4 9-4 10-5 بيت لحم 8-4 9-4 10-5 رام الله والبيرة 7-3 8-3 9-4 طولكرم 13-7 13-7 14-8 نابلس 9-5 10-5 11-6 قلقيلية 13-7 13-7 14-8 جنين 12-7 13-7 14-8 سلفيت 8-4 9-4 10-5 طوباس 12-7 13-7 14-8 روابي 9-5 10-5 11-6 الخليل 7-3 8-3 9-4 غزه 14-9 14-8 15-8 أريحا 16-9 17-9 18-10 خانيونس 14-9 14-8 15-8 الأغوار الشمالية 14-7 15-7 16-8 رفح 15-8 15-7 14-7



4- تدني مدى الرؤيا الافقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيستمر اليوم الخميس، تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق لذا يستمر الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد الغزير أحياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.هذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطراً على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.الجمعة: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وماطراً على فترات على مختلف المناطق، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً وفي ساعات المساء والليل يبدأ المنخفض الجوي بالإنحسار التدريجي، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.السبت: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع.الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الخميس والجمعة من خطر:1- تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة. 2- شدة سرعة الرياح.