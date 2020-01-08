الحكومة الفلسطينية تنفي تعطيل الدوام بالدوائر الرسمية غداً





وطالب ملحم، المواطنين باتخاذ إجراءات السلامة والأمان في استعمال وسائل التدفئة، مؤكداً جاهزيّة الطواقم الطبية، والدفاع المدني؛ لتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين.











رام الله - دنيا الوطننفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الأنباء التي يجري تداولها حول تعطيل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، ليوم غد الخميس، بسبب الظروف الجوية السائدة.ودعا ملحم، وفق وكالة (وفا) الرسمية، المواطنين لتوخي الحيطة والحذر، والتقيد بالإرشادات الصادرة عن الدفاع المدني، تحسباً من تشكُّل السيول في المناطق المنخفضة، بسبب الأمطار الغزيرة.