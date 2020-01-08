وفاة الكاتب والأديب الفلسطيني رسمي أبو علي

الكاتب رسمي أبو علي

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رام الله - دنيا الوطن

نعت وزارة الثقافة، الإعلامي والكاتب والأديب رسمي أبو علي، الذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمان.



واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن رحيل الكاتب أبو علي خسارة كبيرة للثقافة العربية والفلسطينية وللشعب الفلسطيني، حيث شكلت كتاباته على مدار عقود من الزمن، أفضل تعبير عن معاناة الشعب الفلسطيني، إضافةً إلى الإبداعات الكبيرة التي قدمها الكتاب الفلسطينيون، والتي شكلت نموذجاً لشعبنا من أجل الحرية والخلاص.



وأضاف البيان: "لقد كان أبو علي القلم الفلسطيني؛ وسيبقى حاملاً للأمل وباعثاً للحياة، رغم كل ما يواجهه شعبنا من تحديات ومخاطر على يد الاحتلال؛ وقد كانت كتاباته شاهداً حياً على مقدرة الإبداع الفلسطيني على تحدي الواقع".



يذكر، أن الكاتب أبو علي من مواليد المالحة/ القدس عام 1937، وحصل على بكالوريس المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة عام 1964.



عمل أبو علي مذيعاً ومقدماً ومنتجاً لبرامج إذاعية، شملت المنوعات والمسلسلات الدرامية والتعليقات السياسية في إذاعة عمان، خلال السنوات 1964- 1966 أنتقل بعدها للعمل في أذاعة فلسطين، خلال السنوات 1966-1982 ومنذ ذلك العام، وهو متفرغ للكتابة الصحفية، والراحل عضو رابطة الكتاب الأردنيين، وعضو في الاتحاد العام للكُتّاب الفلسطينيين.